Ruhla. Was sich aus Sicht von Bürgermeister Gerald Slotosch grundlegend ändern muss

Im Einwohnermeldeamt der Stadt Ruhla fehlt Personal. Im Vorfeld von Wahlen, zwei davon stehen in Ruhla an, ist das besonders misslich, denn das Einwohnermeldeamt ist für die Wahlbenachrichtigungen zuständig. Am 14. April ist Bürgermeisterwahl in Ruhla. Die Bewerbungsfrist dafür endet in Kürze.