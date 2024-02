Eisenach. Bernhard Stengele möchte mit Bürgern ins Gespräch kommen. Interessierte sind am Abend ins Stadtschloss eingeladen. Am Freitag wird auf dem Grünen Band gewandert.

Im Rahmen seiner „Winter-Tour 2024“ besucht Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) am Donnerstag, dem 22. Februar, die Wartburgstadt. Am Abend lädt der Minister alle interessierten Bürger und Bürgerinnen zu einem Bürgerdialog in Eisenach ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Salon des Stadtschlosses am Markt. Am Freitag, dem 23. Februar, setzt Stengele seine Tour mit einer öffentlichen Wanderung in Geisa fort. Treffpunkt zur Wanderung am Grünen Band von Point Alpha zum Wiesenfelder Turm ist um 10.30 Uhr am Haus an der Grenze in Geisa.

red