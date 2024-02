Über die Vorbereitungen zum Eisenacher Sommergewinn.

So langsam steigt die Spannung auf den Eisenacher Sommergewinn. Einige Ladenbesitzer in der Innenstadt haben ihre Schaufenster bereits mit Blumensträußen geschmückt – Zweige, an denen handgefertigte Papierrosen befestigt sind. Gedreht von den Blütenfrauen der Sommergewinnszunft, stellen sie einen wunderbaren Blickfang dar.