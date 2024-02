Wartburgkreis. Die hübschen kleinen Wesen sind bescheiden, brauchen aber eine Pfütze für sich allein. Wie Naturschützer gemeinsam mit Bauern im Westkreis die Tiere wieder ansiedeln wollen.

Die Natura 2000-Station Unstrut-Hainich/Eichsfeld hat bei Gerstungen über 50 Kleingewässer für die Gelbbauchunke vorbereitet und wartet nun gespannt darauf, wann die ersten Tiere dort ankommen, teilt Katrin Vogel vom Träger Wildtierland Hainich mit.

Die Agrargenossenschaft befuhr die Kleingewässer mit schwerer Technik, um die Böden zu verdichten. © Martin Burmeister

„Die Kleinstgewässer haben wir bereits 2021 und 2022 angelegt. Im Herbst 2023 wurden die Tümpel mit einer Befahrung mittels Traktor und Radlader durch die Agrargenossenschaft Gerstungen für die Tiere wieder nutzbar gemacht“, erläutert Projektleiter Martin Burmeister. „Die hübschen kleinen Unken sind scheinbar sehr bescheiden. Sie brauchen nur Pfützen, kleine Tümpel, Wagenspuren oder Gräben. Aber diese dürfen möglichst keine Pflanzen enthalten. Sie müssen ab und zu austrocknen und dann im richtigen Moment wieder Wasser führen. Wichtig ist, dass dort keine Fische und auch keine anderen Amphibien leben, denn diese fressen Laich und Kaulquappen“, so Burmeister weiter.

Kehrt die Unke nicht von alleine zurück, gibt es einen Plan B

„Wir bewirtschaften große Teile der angrenzenden Flächen im Natura-2000-Gebiet Grubenberg bei Gerstungen. Es hat uns daher sehr gefreut, dass wir mit dem Projekt zusammenarbeiten und einen Beitrag zum Schutz der Gelbbauchunke leisten können“ fügt Josef Kraus, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft, hinzu.

Einige der rund 50 Tümpel für die Gelbbauchunke kurz nach der Maßnahme. Kleine, sonnige und vegetationsarme Gewässer bilden den Lebensraum für die Gelbbauchunke. © Martin Burmeister | Martin Burmeister

„Nun bleibt es spannend, ob die Gelbbauchunken aus benachbarten Gebieten selbst den Weg zum Grubenberg finden. Wir haben aber auch einen Plan B: Seit 2023 werden Gelbbauchunken bei uns im Wildkatzendorf gezüchtet. Einen Teil der Nachzucht können wir im Sommer guten Gewissens zum Grubenberg bringen, denn der Lebensraum ist jetzt bestens vorbereitet“ freut sich Juliane Vogt, Leiterin der Natura-2000-Station Unstrut-Hainich/Eichsfeld.

Zum Hintergrund: Kleine, besonnte und vegetationsarme Gewässer sind fast vollkommen aus unserer Landschaft verschwunden. Hauptursachen dafür sind die Verbauung und Begradigung von Bächen und Flüssen, die Trockenlegung von Flächen und der Rückgang der extensiven Weidetierhaltung. Mit der Vernichtung ihres Lebensraums ist auch die Gelbbauchunke immer seltener geworden. Sie gilt heute in Thüringen als „vom Aussterben bedroht“. Gebiete wie der Grubenberg bei Gerstungen sind letzte, mögliche Rückzugsorte für Arten wie die Gelbbauchunke. Leider konnte die Gelbbauchunke in den letzten Jahren nicht mehr in diesem Gebiet nachgewiesen werden.

Das könnte Sie auch interessieren

dib/red