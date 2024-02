Wartburgkreis. Mann aus Kittelsthal startet nach 2018 zweiten Versuch für die CDU. Der bisher von der Union als Kandidat gehandelte fehlte zur Nominierungsveranstaltung.

Stefan Hartung und nicht der von CDU-Mitgliedern des Ortsverbandes kolportierte Matthias Dießner kandidiert für das Bürgermeisteramt in Ruhla. Am Dienstag erhielt Hartung, seit 2019 Ortsteilbürgermeister in Kittelsthal, das einstimmige Votum der Aufstellungsversammlung. Dießner war nicht anwesend.