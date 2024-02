Gerstungen. Über 7600 Wahlberechtigte in Gerstungen sind aufgerufen, einen neuen Rathauschef zu küren. Es gibt zwei Bewerber.

In der Großgemeinde Gerstungen im Werratal entscheidet sich am Sonntag, 25. Februar, wer neuer hauptamtlicher Bürgermeister wird. Zwei Kandidaten treten an: der 49-jährige Daniel Steffan (CDU) und der 50-jährige Markus Griebel (Liste für Alternative Demokratie, kurz LAD).