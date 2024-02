Eisenach. Bernhard Stengele besucht einen ganzen Tag lang Eisenach. Der Politiker pendelt zwischen Schulen, Autohersteller und Bürgergespräch. Dabei bleibt ihm auch eine Fahrzeug-Neuentwicklung von Opel nicht verborgen.

Die Schuhe des Politikers und seiner Begleitung sind am Abend nicht mehr ganz so sauber wie zu Beginn ihres Besuchs in der Wartburgstadt. Aber Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) hat auch einen abwechslungsreichen Tag hinter sich. Dieser soll mit einem Bürgergespräch im Salon des Stadtschlosses enden. Macht er auch. Nur an Bürgern mangelt es.