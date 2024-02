Eisenach. In Eisenach schickt sich eine neue Wählergemeinschaft an, in den Stadtrat einzuziehen. Ihr Spitzenkandidat ist ein alter Bekannter.

Wenn am 26. Mai ein neuer Stadtrat in Eisenach gewählt wird, wird sich aller Voraussicht nach eine neue Wählergemeinschaft auf dem Stimmzettel finden. Sie heißt Freiwillige-Feuerwehr-Eisenach und rekrutiert sich – wie der Name sagt – aus Mitgliedern von Freiwilligen Feuerwehren in Eisenach und seinen Ortsteilen.