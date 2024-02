Wartburgkreis. Die Linke und die SPD haben ihre Kandidaten für die Wahl des Landrats im Wartburgkreis gekürt. Damit werfen jetzt insgesamt vier Männer ihren Hut in den Ring.

Die Linke will mit Sascha Bilay in das Rennen um den Posten des Landrats im Wartburgkreis gehen. Der 44-jährige Abgeordnete des Landtags ist am Sonnabend in Bad Salzungen gekürt worden. 28 der anwesenden 30 Mitglieder stimmten für den Eisenacher.