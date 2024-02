Eisenach. In der Eisenacher Nikolaikirche wird an die Opfer von Kriegen erinnert. Kinder überbringen als Engel die Friedensbotschaft.

Valeria, Polina, Maria und Elisabeth (von links) überbringen am Sonnabend zum Gottesdienst in der Eisenacher Nikolaikirche als Engel die Friedensbotschaft. Die Mädchen lernen in der Waldorfschule. Dort unterrichtet Tatjana Krasilnikov, die gemeinsam mit Ulrike Quentel von der evangelischen Kirchengemeinde, Pfarrer Armin Pöhlmann, Nicole Päsler von der Stadtverwaltung und Dolmetscherin Lena Dobrovolksa das Friedensgebet gestaltet. Sie erinnern an den Überfall Russlands auf die Ukraine auf den Tag genau vor zwei Jahren. In der Folge sind rund 1000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Eisenach aufgenommen worden. Sie sorgen sich um ihre Angehörigen, sammeln Spenden vor Ort und senden sie in die Heimat. Und sie sind dankbar für das Erinnern, das ihnen in der Nikolaikirche ermöglicht worden ist. Kerzen sind angezündet worden.