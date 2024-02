Über Schuhwerk an Ortstafeln im Wartburgkreis.

Zugegeben, ich hatte mich neulich über die quietschgelben Gummistiefel gewundert, die an der Ortstafel am Eingang von Stockhausen aus Richtung Eisenach hängen. Ursprünglich dachte ich an einen Protest gegen den Zustand von Wegen, die möglicherweise so schlecht sind, dass Passanten wasserdichtes und vor Schlamm schützendes Schuhwerk brauchen.