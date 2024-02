Eisenach. Umbau des Einkaufzentrums am Bleichrasen geht nach dem Sommergewinn in die Vollen. Das Forum wird etwas verkleinert. Ein dort bisher nicht ansässiger Discounter zieht zusätzlich zu Rewe ein.

Auf dem Parkdeck des Fachmarktzentrums Forum Eisenach am Bleichrasen wurden am Montag von Mitarbeitern die letzten Lichterketten der Weihnachtsbeleuchtung entfernt. Mit der eingeleiteten Modernisierung wird die vor 28 Jahren errichtete und 2016 von Alte Spinnerei in Forum umbenannte Immobilie auf den Kopf gestellt.