Eisenach. Die Dorfrocker aus Franken stehen neben traditionellen Programmteilen als Stargäste auf der Bühne. Erstmals gibt es ein Moderatoren-Duo.

Die Sommergewinnszunft hat es ihm zugesichert: Es gibt keinen Dress-Code. Also (zum Glück) auch keine Anzugspflicht für Matthias Klaß. An der Seite von Nicole Päsler wird der Mann vom Stiegk und Poetry Slämmer die beiden Kommersch-Abende am Freitag und Samstag in der Werner-Aßmann-Halle moderieren. Für Klaß ist das Premiere. Bisher wuppte Nicole Päsler die Aufgabe alleine, während sich Klaß in Wortakrobatik übte. Nun agieren beide als Moderatoren-Paar. Am Mittwoch stecken sie die Köpfe für die Vorbereitung zusammen.