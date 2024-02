Eisenach. Der Begründer des Schlieffenplans verhindert zu Beginn seiner militärischen Laufbahn die Sprengung der Eisenbahnlinie Gotha - Eisenach

Heute vor 191 Jahren kam in Berlin der Urheber des Schlieffen-Plans zur Welt. Dieser Plan, der auf den Gedanken des preußischen Generalfeldmarschalls Alfred Graf von Schlieffen basierte, bildete die deutsche Strategie zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Knapp ein halbes Jahrhundert zuvor war Alfred Graf von Schlieffen in einem anderen Gefecht im Eisenacher Raum aktiv. Obwohl Graf von Schlieffen, damals noch Hauptmann, gegenüber den Hannoveranern über eine recht schwache preußische Streitmacht in der Region verfügte, verhinderte er mit einem beherzten Angriff bei Sättelstädt die beabsichtigte Sprengung der Eisenbahn- und Telegraphenlinie Gotha-Eisenach. „Vom Hörselberg aus konnten die Preußen die Arbeiten der hannoverschen Pioniere beobachten“, heißt es in Mechterstädts Pfarrchronik vom 3. Juli 1866. Am 24. Juni 1866 morgens um 1.30 Uhr näherte sich aus Eisenach kommend ein Eisenbahnzug mit Verstärkung bei Sättelstädt. Um 2.30 Uhr wurde erbittert gekämpft. Wenig später ritt der Hannoveraner Leutnant Freiherr von Oldershausen mit weißer Fahne Hauptmann von Schlieffen entgegen.