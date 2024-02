Eisenach. Urgesteine der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Eisenach meist mehr als ein halbes Jahrhundert im Dienst

„Ich danke ihnen für die vielen Jahre aktiver und pflichttreuer Dienste an der Gesellschaft - insbesondere, da sehr viele Dienstjahre unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen geleistet wurden“, sagte Oberbürgermeisterin Katja Wolf, die dieser Tage im Eisenacher Nachbarschaftstreff an der Goethestraße die Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehren in der Stadt Eisenach während einer Feierstunde besuchte.