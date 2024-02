Eisenach. Leerstand in der Eisenacher Querstraße wird mit Brot, Kaffee und rundem Blechkuchen geschlossen. Max Stiebling macht sein „Back-Ding“

Wer jetzt beim Nachnamen stutzt - ja, den Namen Stiebling kennt man in Eisenach, wenn man an Bäckereien denkt. Und Max Stiebling gehört auch in diese Familie, macht aber mittlerweile sein eigenes Back-Ding und das nennt sich „Die Teigmacher“. Seit wenigen Wochen sind „Die Teigmacher“ auch mit einem eigenen Laden/Café in Eisenach zu finden. Bereits seit einiger Zeit gibt es Waren aus der Backstube von Max Stiebling im Bio-Laden Denns und im Käseladen in der Querstraße.