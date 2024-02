Scherbda . Im Wartburgkreis hat sich eine 51 Jahre alte Frau beim Versuch ihr Auto an einem Gefälle zu stoppen schwer verletzt.

Schwer verletzt hat sich am Mittwochvormittag eine 51 Jahre alte Frau in Scherbda (Wartburgkreis). Laut Angaben der Polizei stellte sie ihren Mazda in der Lindenstraße ab, während der Wagen noch in Betrieb war und auf einer Straße mit Gefälle stand.

Das Auto setzte sich in Bewegung. Die Frau habe dann versucht, das Fahrzeug zu stoppen, kam zu Fall und wurde dabei schwer verletzt. Das Auto rollte noch 50 Meter weiter, ehe es an einer Hecke zum Stehen kam. Die 51-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red