Eisenach. Ein 29-jähriger Mann ist nach einer Musikveranstaltung in Eisenach in Gewahrsam genommen worden.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 0.50 Uhr eskalierte ein Streit zwischen mehreren Besuchern einer Musikveranstaltung in die Adam-Opel-Straße in Eisenach. Wie die Polizei mitteilt, stritt sich ein 29-Jähriger mit anderen Besuchern der Veranstaltung.

Als das Securitypersonal den Mann nach draußen brachte, habe sich der Mann bereits aggressiv verhalten. Auch gegenüber den Rettungskräften, die zur Veranstaltung gerufen wurden, verhielt sich der Mann derart aggressiv, dass die Polizei ihn fixieren musste. Dem widersetzte sich der 29-Jährige nach Angaben der Polizei und beleidigte die Einsatzkräfte.

Der Mann wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und danach in Gewahrsam genommen. Er hatte einen Atemalkoholwert von 2,11 Promille. Den 29-Jährigen erwarten mehrere Strafverfahren, die genauen Hintergründe der Taten sind Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red