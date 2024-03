Peter Rossbach über ein dringliches Wahlkampf-Thema

Das war ja mal ein passend zu Sommergewinn-März-Anfang: Strahlender Sonnenschein, 12 Grad in Eisenach, in der Sonne gefühlt wärmer, Menschenmassen unterwegs. Das Eis ging weg wie warme Semmeln. Wenn ich nicht Dienst gehabt hätte, wäre ich im Garten gewesen und hätte aber dermaßen Unkraut gejätet …

So saß ich bei zwei Wahllisten-Aufstellungen, einer Vernissage, einem Musikschul-Konzert und mehr. Das war auch schön, aber nur wenig sonnig. Beim Rückweg zur Redaktion wurde ich aber mehrfach auf ein echtes Eisenacher Problem angesprochen: Die Liegestuhl-Misere. (Ich vermute Habeck ist schuld). Da scheint die Sonne vom Feinsten vom Himmel und es gibt nirgendwo Liegestühle. Das prangere ich an.

Das wäre doch was für die Wahlprogramme: Freie Liegestühle für alle. Freies Sonnebabden in Kartausgarten, an Spielplätzen und auf dem Markt.

Klar, sind die Bereiche Wirtschaftsförderung, Jugendbeirat, Radwegekonzept, schlanke Verwaltung und kostenloser ÖPNV auch ganz wichtig. Aber gegen so einen sonnigen Liegestuhl-Wahlkampf-Vorschlag im Kartausgarten am besten mit einer direkten Anbindung an eine Cocktail-Versorgung (okay, auch alkoholfrei), könnte das dann alles nicht anstinken.

Außerdem wäre der Liegestuhl ja sozial, weil kostenfrei nutzbar. Das wäre Wirtschaftsförderung wegen der Cocktails. Das wäre kinderfreundlich, weil die an die frische Luft kommen, um ihre Eltern zu beaufsichtigen. Zudem wäre es bewegungsfreundlich, weil man muss ja erst mal hinkommen und nach mehreren Cocktails ist das Aufstehen aus so einem Liegestuhl auch -- sagen wir mal – sportlich.

Das wäre der Wahlschlager schlechthin und über Parteigrenzen hinweg zustimmungsreif. Kein Grund zum Dank, gern geschehen,

