Schwarz-weiß und analog sind die Fotos, die Marc Sagnol seit 1992 in der Ukraine machte und die in der Galerie in der Stadtverwaltung am Markt2 zu sehen sind. Sie zeigen ukrainische Synagogen als Relikte eine einst glanzvollen jüdischen Kultur. © Ilya Girnyk | Ilya Girnyk