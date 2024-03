Tante Frieda, Schorsch und Hermine sprechen die urige Mundart der Leute vom Ehrensteig, wo der Sommergewinn entstand. Hier ihre Kolumne „Stiegker Tratsch“.

Tante Frieda: Also den Kommersch het onsre Zonft goanz doll weddersch moal gestemmt.

Schorsch: Ja, die Liet warn begeistert, on me het die pure Lebensfreud’n gespürt, en dieser doch rächt krisenhaft’n Ziet.

Hermine: On Du, Tante Frieda, hest au gestrahlt, doas erschtemoal als Gast sit dreionfuffzech Joahrn. Doch sue loang de noch hoch on ronger kemmst, blibbst met mech uf’n letzten Wachen.

Tante Frieda: Doa kannste en druf lass! Dän Kommersch han ech genoss’n, on woar begeistert, woas doa alles uf die Bühne abgeng. All’n Mitwerkenden en großes Lob!

Schorsch: Jätz könn me nur hoff, doas hit onsre Frau Sunna gewennt, on dr Festzoch bei schien’n Wetter dorch die Stroaß’ rollt.

Hermine: Ech han zwoar ken heiß’n Draht ze Petrus, abber ben guter Denge, on zuversichtlech.

Tante Frieda: Met dem Thema dies Joahr om die Werra werd es wedderscht en herrlecher Festzoch, on die Isenächer on Hergeloffne könn sech erfreun.

Schorsch: Damet me onsern Sommergewenn jädes Joahr wedderscht feiern, on vor allen finanziern könn, hoff ech, doaß die Liet onsre Festschrift on Plakett’n kauf’n. Hit grüß me alle fröhlech on zünftech wie nie, met en kräftechen „Gut Ei, Gut Ei – on Kikeriki!“