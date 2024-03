Peter Rossbach über spektakuläre Aussichten zum Sommergewinn

Also ich fürchte ja, dass die Sparkasse sich knauserig anstellen und mir diesen Kredit nicht bewilligen wird. Daher ist der Weg frei für Sie, liebe Leser, falls Sie noch ein nachträgliches Frauentagsgeschenk für die Liebste suchen: Für 5,3 Millionen Euro (Startgebot) wird die Wohnung des bereits gestorbenen Modezars Karl Lagerfeld in Paris versteigert.

Sie hat nur drei Zimmer, die allerdings zusammen 260 Quadratmeter haben. Allein – Leserinnen aufgemerkt – das Ankleidezimmer hat über 50 Quadratmeter. Die Wohnung liegt im historischen Herzen von Paris, hat einen futuristischen Look, mit Betonböden und Trennwänden aus sandgestrahltem Glas. Der kleine Unterschlupf bietet eine spektakuläre Aussicht auf den Louvre und die Seine.

Aber jetzt mal unter uns, spektakuläre Aussichten bieten sich doch am Samstag hier in Eisenach genug. Der Sommergewinns-Zug rollt durch die Innenstadt: Sunna wird lächeln wie die Mona Lisa und die Germanen werden Flüssigkeit zu sich nehmen, als tränken sie Seine-Wasser, und Schorsch zerfließt in Liebe zu Hermine. Das Wetter soll auch mitspielen. Wer sich also vom eigenen Garten losreißen kann und will, wird also am Straßenrand stehen und immer mal „Gut Ei und Kikeriki“ rufen.

Kleine Bitte: Keine Nervereien an den Zugängen zur Innenstadt, wo fröhliche Menschen die Plaketten für kleinen Preis als eine Art Eintritt anbieten. Die zumeist jungen Menschen dort – gerne auch Feuerwehrleute – machen das in ihrer Freizeit und sorgen mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz dafür, dass das große Fest gelingt und auch bezahlbar bleibt. Der Sommergewinn lebt vom ehrenamtlichen Engagement hunderter Menschen, im Zug und neben dem Zug, vor dem Zug und nach dem Zug.

Feiert alle schön.