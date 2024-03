Eisenach. Der Service-Club lädt gemeinsam mit der Stadtbibliothek Eisenach für zwei Lesenachmittage in die städtische Buchausleihe

„Die Freude am Lesen möchten wir an die jüngere Generation weitergeben“, begründet Tanya Ebenau das Engagement des Rotaract-Clubs Eisenach. Da das Adventslesen in der Vorweihnachtszeit sich eines überaus guten Zuspruchs erfreute, laden Stadtbibliothek und Rotaract-Club Eisenach erneut zu zwei Vorlesestunden in die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek Eisenach. Während der beiden Lesungen, die an den Freitagen, 15. März und 22. März, jeweils 16 Uhr beginnen, lesen Mitglieder des Clubs aus einer Auswahl kindgerechter Bücher vor.

Die Geschichten für die jungen Zuhörer zwischen drei und zehn Jahren versprechen Spannung, Unterhaltung und jede Menge Spaß. „Stefanie Kraushaar liest am 15. März, Annabell Liebetrau am 22. März und ich an beiden Tagen“, erzählt Tanya Ebenau. Vorzulesen und vor allem selbst zu lesen, das fördere Sprachkompetenz, Fantasie und Konzentrationsfähigkeit von Kindern, wie die Rotaract-Freundin aus ihrem Job nur zu gut weiß.

Bei gemütlicher Atmosphäre und spannenden Geschichten tauchen Kinder die Welt der Bücher ein und lernen neue Kinderbuchautoren kennen. Auch Eltern oder Großeltern sind herzlich willkommen. Eisenachs Stadtbibliothek bietet eine abwechslungsreiche Auswahl an altersgerechter Lektüre zum Vor- und Selberlesen. Das Mitarbeiter-Team helfe gern bei Auswahl und Beratung. Der Eintritt zu den Vorlesestunden ist frei.