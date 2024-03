Jeweils 450 Euro erhielten das Frauenhaus Eisenach, vertreten durch Sabine Kramer (2. von links) und das Tierheim Eisenach, vertreten durch Vereinsvorsitzende Dorothea Pacholski als Spende. Es ist der Erlös des Tages der offenen Tür der Polizeiinspektion Eisenach, PI-Chef Ronny Pommer in der Mitte, und des Technischen Hilfswerkes Eisenach, rechts Zugführer Patrik Schau am Rande einer kleinen Frauentagsfeier in der Polizeiinspektion. © Jensen Zlotowicz | Jensen Zlotowicz