Eisenach. Seit Januar sitzt der tadschikische Lastwagenfahrer Daleb in Eisenach fest. Der Lkw ist wieder in Vilnius, wo Daleb seine Firma des Diebstahls bezichtigt. Ein holländischer Gewerkschafter einer unabhängigen Stiftung, die europaweit in solchen Fällen für die Fahrer streitet, hat sich nun auch dieses Falls angenommen. Es geht neben Geld auch um Menschenrechte.