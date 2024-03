Eisenach. In einem Volkshaus in Eisenach ist es bei einer Veranstaltung zur Auseinandersetzung gekommen. Ein 25-Jähriger bekam zudem wegen eines anderen Verstoßes eine Anzeige.

Bei einer zuvor angemeldeten Veranstaltung unter dem Motto „Kneipenabend“ im sogenannten Flieder Volkshaus in der Katharinenstraße in Eisenach, ist es am Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Teilnehmern gekommen. Wie die Polizei am Montagabend mitteilte, wurden „zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie dem Schutz der Veranstaltung“ Personenkontrollen durchgeführt. Dafür wurden auch Kräfte der Bereitschaftspolizei hinzugezogen.

Gegen 19 Uhr waren etwa 50 Teilnehmer anwesend. Zwischen zwei Personen kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der eine 65-Jährige leicht verletzt wurde. Gegen einen 65-jährigen Mann wurden die Ermittlungen aufgenommen. Außerdem wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eines 25-Jährigen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red