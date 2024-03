Pfarrer im Ruhestand Karl-Heinz Durstewitz schreibt über Wochen des Fastens

Alle großen Religionen kennen Fastenzeiten. Katholiken halten die Fasten in den Wochen vor Ostern, Juden im Zusammenhang mit ihren großen Feiertagen und die Muslime im Ramadan. Das Fasten soll beitragen zu unserer Heilung. Fasten meint allerdings eine Veränderung der üblichen Wertordnung, des Denkens und des Lebensstils. Religiöse Fastenzeit will uns Gott nahebringen, als Sinn des Alltags und als Ziel meines Lebens und der ganzen Schöpfung.

Ein Drittel der Erwachsenen leiden in Deutschland unter psychischen Defekten. Und viele andere Abnormalitäten beeinträchtigen das Leben.

Das Fasten rückt zwei Gesundheitsaspekte in den Blick. Der eine betrifft unser Verhältnis zu den Menschen um uns her. Ohne ein Miteinander, ohne Kommunikation wird man krank. Isolierung schneidet vom Leben ab. Wir haben es in der Pandemie erlebt. Noch mehr belastet Feindschaft eine Lebensentfaltung. Fastenzeit will Absonderung, „die Sünde“ in den Blick nehmen. Finden wir Wege aus der Sünde, aus der Absonderung in die Gemeinschaft? Die Beichte soll unter anderem dazu beitragen. Viele Absonderungen warten darauf, dass sie aufgelöst werden und dass solide Verbindungen wieder entstehen.

Der andere Aspekt lässt uns nach uns selber fragen. Erfahren wir uns, unser Leben und Tun, ja die ganze Schöpfung als sinnvoll? In den sozialen Medien soll Sinn vermittelt werden. Ich bin wer für die anderen User. Sie suchen meine Anerkennung. Mein Lebensablauf ist für die anderen interessant. Es ist eine gewaltige Erniedrigung, wenn Menschen beständig Sand von hier nach dort karren müssen, dann wieder zurück und so weiter.

Politische Führer müssen den Anvertrauten klarmachen, dass ihre Anstrengungen sinnvoll sind. Wie lange werden Russen Putin mit seinen bemerkenswerten Geschichtsdeutungen und Sinngeschichten folgen? Ukrainer sehen unter seiner Herrschaft keinen Sinn. Sie wollen nicht wieder Sklaven in einem Sklavenhaus sein. Ihnen ist ihr Kampf sinnvoll. Ist uns die Demokratie unsere Anstrengung wert? Was lassen wir sie uns kosten? Was bedeutet uns Diktatur, in der wir anderen ausgeliefert sind?

Fastenzeit will uns einbinden in Gemeinschaft. Und sie will rütteln an unseren Lebenszielen, an den alltäglichen und an den grundsätzlichen. Können sie uns tragen? Fastenzeit ist kein Spaziergang. Kraft und Anstrengung sind nötig zur Ehrlichkeit mit uns selber. Vor allem braucht man dazu auch Zeit und Ruhe, Fastenzeit eben. Gemeinschaft und Sinn sind die Heilmittel der Gegenwart. Mögen sie nicht knapp werden.

