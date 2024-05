Termine, Veranstaltungen, Personalien und andere Meldungen. Was Sie aus Eisenach und Umgebung heute wissen sollten

Premiere für neues Stück des Generationen-Clubs im Theater

Das Stück „Hysterikon“ von Ingrid Lausund feiert am Freitag, 3. Mai um 19.30 Uhr Premiere im Eisenacher Theater am Markt (TAM). Die zweite Aufführung des Generationen-Clubs von Landestheater und TAM folgt am 4. Mai, ebenfalls um 19.30 Uhr. Das Stück ist freigegeben ab 12 Jahren, Regie führt Alexander Müßig, für die Dramaturgie ist Denise Zilsdorf zuständig. Der Club besteht aus Mitgliedern beider Theater.

Zu erwarten ist laut Ankündigung „Eine fulminante Revue aus dem satten Konsumentenleben“. Die Welt als Supermarkt – vieles gleicht sich. Etwa Bückware. Je tiefer, desto billiger. Und hält das Rückgrat biegsam. Wieviel hat man noch auf dem Konto? Reicht es für die große Liebe oder besser doch das blonde Sonderangebot? Auf wessen Kosten läuft eine Beziehung? Solche Fragen gehen im Stück fließend ineinander über. red

Erdüberlastungstag: Stadt verweist auf ressourcenschonende Angebote

Am 2. Mai ist der deutsche Erdüberlastungstag: An diesem Tag swären die natürlichen Ressourcen und ökologisch tragbaren Emissionen der Erde für ein ganzes Jahr aufgebraucht,wenn alle Menschen weltweit so lebten wie die Deutschen. Ab jetzt werde mehr verbraucht, als die Erde regenerieren kann. Aus diesem Grund weist die Stadt auf Angebote hin, Konsumverhalten zu überdenken und selbst aktiv nachhaltiger zu leben. So gibt es etwa die Bibliothek der Dinge in der Stadtbibliothek. Ausleihbar sind Energiemessgeräten, Sport- und Spielgeräte bis hin zur Nähmaschine und Outdoor-Hängematte. Das mache manche Neuanschaffung unnötig.

Im Klimasparbuch der Stadt Eisenach gibt es einen Gutschein über fünf Euro als Rabatt auf die Jahreskarte der Stadtbibliothek. Das Klimasparbuch liegt kostenlos unter anderem im Bürgerbüro, Markt 22, im Eingangsbereich im Verwaltungsgebäude, Markt 2, sowie in der Stadtbibliothek selbst aus. red

Jahresfest im und um das Eisenacher Diakonissenhaus

Zu ihrem 152. Jahresfest laden die Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach und die Diako Thüringen am Samstag, 4. Mai von 11 bis 17 Uhr auf das Außengelände des Mutterhauses am Karlsplatz. Start ist um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst sowie einem Kindergottesdienst im Mutterhaus. Danach gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Karaoke, Chor, Tanz, Gaukler, Hau-den-Lukas, vielen Kreativständen und Waren aus dem Sortiment von „Der Laden“. Auch ein Bücherstand, Krippenspielplatz mit Spielangebot und eine Rollenrutsche für die Kleinen stehen bereit. Für das leibliche Wohl ist rundum gesorgt. Und Zeit für Gespräche und Begegnungen wird es geben.

Die Diako Thüringen ist ein Unternehmensverbund der Evangelisch-Lutherischen Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach. Die Stiftung wurde im Jahre 1872 von Anna von Eichel gegründet. Sie bietet Hilfe, Begleitung und Betreuung in Thüringen an – für Familien und Kinder, Senioren, erkrankte, behinderte, benachteiligte und hilfsbedürftige Menschen. Die Diako beschäftigt nach eigenen Angaben etwa 2300 Mitarbeitende in Thüringen. red

Handgemachte Musik und Lieblingslieder am Prinzenteich

Elias & Mark heißt das Duo, das am Freitag, 3. Mai um 20 Uhr im Restaurant Prinzenteich in Eisenach zu Gast ist. Mark macht seit etwa 25 Jahren Musik in den verschiedenen Bandkonstellationen. Elias ist der jüngere Teil des Duos und sein Sohn – mit begnadeter Stimme und beeindruckendem Talent an der Gitarre, wie es in der Ankündigung heißt. Auch er hat schon in verschiedenen Bands mitgespielt. Zusammen spielen sie ihre Lieblingslieder, Coverversionen etwa von den Beatles, Stones, Johnny Cash, Rock, Balladen und ein wenig Country und Folk. red

Der Kammerchor Cantabile aus Gotha singt in der Eisenacher Elisabeth-Kirche. © Theophil Heinke | Birgit Kneise

Kammerchor Cantabile in der Elisabethkirche

Ein Konzert gibt der Kammerchor Cantabile aus Gotha am Sonntag, 5. Mai um 17 Uhr in der katholischen St. Elisabeth-Kirche in Eisenach. Gut gemischt ist der Chor, der im Jahre 2000 gegründet wurde, um in kleiner, stimmlich ausgewogener Besetzung a-capella-Musik unterschiedlicher Epochen und Genres zu machen. Die 13 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Sybille Sommer möchten mit ihrer Freude am Singen die Zuhörer anstecken und ihnen ein abwechslungsreiches Musikerlebnis bieten. Gut gemischt ist das Programm, in dem alte und neue, geistliche und weltliche, ernste und witzige Vokalmusik erklingen. red

Große Grenzwanderung am Point Alpha

Die Point Alpha-Stiftung lädt am Samstag, 4. Mai zu einer großen Grenzwanderung ein. Bei der Tour entlang des Grenzlehrpfades kann man ab 14 Uhr die Stationen der ehemaligen innderdeutschen Grenze, die Europa als Eiserner Vorhang trennte, und das heutige Naturschutzgebiet „Grünes Band“ erleben. Die Tour dauert etwa vier Stunden, Treffpunkt ist der Parkplatz am US Camp, Hummelsberg 1 bei Rasdorf. Eine Anmeldung sollte bis spätestens 3, Mai, 15 Uhr erfolgen unter Telefon 06651 / 919030 oder per Mail an service@pointalpha.com. red

Restkarten für Kultband-Konzert in Merkers noch erhältlich

Für ein Konzert der Spider Murphy Gang und der Münchener Freiheit am 5. Mai im Erlebnisbergwerk Merkers gibt e noch wenige Restkarten. Aufgrund der großen Nachfrage – ein Termin am 4. Mai war sofort ausverkauft - wurde eine zweite Auflage des Doppelkonzerts organisiert, sagte Enrico Oswald von der Eibenstocker LEC GmbH, die regelmäßig angesagte Musiker in Europas tiefstgelegenen Konzertsaal holt. Für den 5. Mai gebe es noch Karten, auch im Internet. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Die beiden Kultbands bringen in Merkers ihre bekanntesten Songs auf die Bühne. red

Theater am Markt zeigt Kindertheater: „Mutsel das Sockenmonster“

Im Rahmen der Westthüringer Festspiele zeigt das Ensemble „Art der Stadt Gotha“ das Gastspiel „Mutsel das Sockenmonster“ am 5. Mai um 15 Uhr im Eisenacher Theater am Markt. Geeignet ist das Stück ab vier Jahren. Mutsel hat Socken zum Fressen gern. Da Monster lebt in einer Waschküche, einem Paradies für seinesgleichen. Hier gibt es alle möglichen Varianten von Socken. Der Vorrat scheint unerschöpflich. Rumpel, die Waschmaschine, nimmt geduldig die Schuld für jede fehlende Socke auf sich. Eigentlich wäre alles wunderbar, würde nicht das Mädchen Emma eines Tages seine Fußballsocke vermissen und Mutsel auf frischer Tat ertappen. Ab da ändert sich für Mutsel alles. red

Ensembles geben Konzert in der Kirche Marksuhl

„Wie lieblich ist der Maien“ ist der Titel eines Konzerts, das am Sonntag, 5. Mai um 19 Uhr in der Hubertuskirche in Marksuhl stattfindet. Für Frühjahrsmusik sorgen Ensembles aus der Region. Laut Ankündigung dabei sind der Kirchenchor, der Flötenkreis und der Posaunenchor, Die Leitung hat die Kantorin Gisela Hofmann. red

Wieder Terrassenmusik in der Eisenacher Paul-Gerhardt-Kirche

Auch in diesem Jahr wird die Tradition der Terrassenmusiken in der Paul-Gerhardt-Kirche fortgesetzt. Laut einer Ankündigung erklingt am Sonntag, 5. Mai, um 17 Uhr Musik für Piano und Schlagzeug auf der Terrasse. Es spielen Lenny und Susanne Schulze-Mattis. Die Gäste erwartet ein heiterer Nachmittag im Grünen. Picknickdecken können mitgebracht werden. Familien mit Kindern sind herzlich willkommen. red

Aktionstag „Gemeinsam ohne Barrieren“ in Lauchröden

Zu einem Aktionstag laden der Dorfclub Lauchröden und die Musikschule Alexander Blume mit Unterstützung der Aktion Mensch anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Beginn ist am Sonntag, 5. Mai um 10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Lauchröden. Bis 16 Uhr gibt es dort Aktionen, ein Kinderprogramm, Angbote zum Musizieren, Bewegen, Informieren und Erfahrungen austauschen. Es wirken mit: Die Kinderlieder-Macherin Jana Wiesenthal aus Schwerin, die Musiker Alexander und Maximilian Blume, Sina Rien, Pauline und Helena Albrecht, der Dorfclub, der Lauchröder Carneval Club, der örtliche Kindergarten und der Sozialverband VdK, Ortsverband Werratal. red

Backhausfest in Barchfeld

Zum Backhausfest lädt die örtliche CDU am Sonntag, 5. Mai ab 14 Uhr nach Barchfeld Immelborn. Gefeiert wird im idyllischen Sängerpark. Zu dem traditionellen und zünftigen Fest gibt es Blasmusik. Für die kleinen Besucher steht eine Hüpfburg bereit. Das Fest sei „Gelegenheit, um zusammenzukommen, gemeinsam zu lachen und die Gemeinschaft zu stärken“, heißt es in der Ankündigung. red