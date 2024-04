Wartburgkreis. Das Veranstaltungsangebot in Eisenach und im Wartburgkreis ist groß. Es reicht vom Aktionstag für die Rechte von Menschen mit Behinderungen über den verkaufsoffenen Sonntag und ein Familienfest im Miniaturenpark bis zum Hofflohmarkt in einem Ort im Wartburgkreis und einem Rockkonzert in einem Eisenacher Biergarten.