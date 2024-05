Bauarbeiten im historischen Storchenturm am Alten Friedhof: Das innenliegende Dach des mittelalterlichen Turms an der alten Stadtmauer ist durch Witterungseinflüsse beschädigt. Karl-Heinz Wittig von der Firma Objekt- und Innenausbau in Eisenach stützt das Dach provisorisch mit Balken ab, um einen Einsturz abzuwenden. In dem Turm war eingesperrt Fritz Erbe (* um 1500 in Herda; † 1548 in Eisenach). Er war ein thüringischer Bauer und Märtyrer der Täuferbewegung. Karl-Heinz Wittig von der Firma Objekt- und Innenausbau baut eine Abstützkonstruktion aus Holzbalken in den Turm, damit das Dach nicht einstürzt. © Norman Meißner | Norman Meißner