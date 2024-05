Eisenach. Buchdruck, Gemeinderat

Buchdruck-Workshop im Eisenacher Lutherhaus

Das Lutherhaus Eisenach lädt für Freitag, 10. Mai, von 14 bis 16 Uhr zu einem Buchdruck-Workshop ein. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können das Geheimnis der alten Handwerkstechnik des Buchdrucks entdecken und ihre eigene Seite aus der Lutherbibel an der Gutenberg-Druckerpresse ausdrucken. Im Stil der mittelalterlichen Buchmaler kann das Werk anschließend koloriert werden. Der Workshop findet am „Tag des Buches“ zur Erinnerung an die Verbrennung der Bücher jüdischer, sozialistischer und liberaler Autor:innen im Mai 1933 statt.

Jede volle Stunde startet der Workshop neu, geeignet ist er für Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Materialpauschale je Teilnehmer: 3 Euro. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Karate, Boxen und Aerobic im Mix

IX-DO ist der Name einer ganzheitlichen Fitnessgymnastik mit Elementen von Kampfsportarten (Karate, Boxen), die nun von der VHS als Kurs angeboten wird. Ohne aufwendige Choreographie wird Kondition verbessert und Muskeln aufgebaut. So wird zudem das Herz-Kreislaufsystem gestärkt. Mit viel Bewegung zu rhythmischer Musik geht es zu mehr Schnellkraft, Beweglichkeit und Reaktionsfähigkeit. Termin ist am Dienstag, 14. Mai, von 17.30 bis 19 Uhr in der Turnhalle des Berufsbildungszentrums „Am Lindig“ in Bad Salzungen. Anmeldungen unter www.vhs-wartburgkreis.de/Gesundheit

Lesung beim Schwerhörigen-Verein Eisenach

Der Schwerhörigen-Verein Eisenach und Kinderbuchautorin Johanna Kirschstein laden ein zu einer Lesung und Vorstellung ihrer Bücher. Die Veranstaltung findet am Samstag, 11. Mai, um 14.30 Uhr im Rot-Kreuz-Weg 1 (Versammlungsraum, 3. Etage) statt. Bereits ab 14 Uhr gibt es die Möglichkeit, sich bei Kaffee und Kuchen über den Verein sowie die Autorin zu informieren und ins Gespräch zu kommen.

Straßensperrungen in der Stadt Eisenach

Auf zwei bevorstehende Straßensperrungen macht die Stadtverwaltung Eisenach aufmerksam. Der Fahrbahnbereich am Wolfgang auf Höhe der Hausnummer 6 bleibt noch voraussichtlich bis Freitag, 17. Mai, voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist eine Havarie. Auch auf Höhe der Hausnummer 63 bleibt der Wolfgang voraussichtlich noch bis Mittwoch, 15. Mai, voll gesperrt. Hier hat sich die Straße abgesengt.

Am Freitag, 31. Mai, wird die Lucas-Cranach-Straße von 1 bis voraussichtlich 22 Uhr kurzzeitig gesperrt. Grund für die Sperrung ist ein Straßenfes.

Gemeinderat bespricht Konzept zu Klimaanpassung für Mosbach

Am Dienstag, 14. Mai, kommt der Gemeinderat Wutha-Farnroda um 19 Uhr im Mehrzweckraum der Hörselberghalle zusammen. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt ist die Vorstellung des Konzepts zur Erstellung von Klimaanalysen, Verwundbarkeitsstudien, Machbarkeitsstudien und Konzepten oder Teilkonzepten zur Klimafolgeanpassung für den Ortsteil Mosbach. Hintergrund sind die großen Überschwemmungen im Ort im Jahr 2021. Überdies wird im Rat der Titel des Ehrengemeinratsmitgliedes verliehen.

