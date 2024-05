Wartburgkreis. Pfingsten bietet im Wartburgkreis ein umfangreiches Programm an Festen, Konzerten und Veranstaltungen. Ob das mittelalterliche Treiben auf der Creuzburg, Feste in Untersuhl und Stregda, der erstklassige Chor des Staatstheaters Meiningen im Landestheater oder die 850+4-Jahrfeier in Ettenhausen/Nesse, der Korb ist prall gefüllt.