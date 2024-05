Peter Rossbach über die Rückkehr des Weißkopfseeadlers in die Falknerei bei Ruhla

Er ist wieder da: Der gerade einmal drei Jahre alte Weißkopfseeadler, den wohl Krähen aus seinem heimischen Revier an der „Falknerei am Rennsteig“ oberhalb Ruhlas vertrieben hatten, ist wieder zu Hause. Am Dienstagabend gegen 20 Uhr hatte die Odyssee für den jungen Vogel namens Mr. Jones aber auch für Falknerin Lisa Schubach und Familie ein glückliches Ende.

Nachdem das Signal des Senders, mit dem das Tier ausgestattet ist, vor einigen Tagen verloren ging, stand bei Schubachs das Telefon kaum noch still. „Es gab viele Hinweise, wo er gesichtet wurde. Manchmal war es auch eine Verwechslung mit einem Milan. Aber wir sind dankbar für die Hinweise“, so Hertha Schubach.

Einer dieser Hinweise führte dann am Dienstagabend in Richtung Waltershausen, wo ein zunächst ganz schwaches Signal der Falkner-Familie Mut machte. Eine Reiterin hatte den Jungvogel dort gesichtet. Die Spur führte weiter nach Winterstein, wo sich der Weißkopfseeadler in einem Buchenwäldchen an der Schwarzbachwiese Unterschlupf gesucht hatte.

Dort konnte Lisa Schubach das Tier anlocken und gezielt wieder nach Hause in die Falknerei führen. Ende gut, alles gut.

