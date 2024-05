Wartburgkreis. Günstige Umstände, darunter weniger Kosten für Strom und Gas, mehr Geld vom Land und ein positiver Jahresabschluss 2023, bringen die größte Landgemeinde im Wartburgkreis zu einem späten ausgeglichen Etat 2024 und sogar zu einer „freien Spitze“ von einer Millionen Euro für Investitionen. Wo und in was die Gemeinde in diesem Jahr investiert.