Zwei Seen im Wartburgkreis mit guten Noten

Das Gesundheitsamt des Wartburgkreises teilt mit, dass die Untersuchungsergebnisse der beiden offiziellen Badegewässer Schönsee/Urnshausen und Kiessee Immelborn ab sofort auf der Internetseite des Landratsamtes Wartburgkreis abrufbar sind. Beide erhielten das Prädikat „Ausgezeichnete Qualität“.

Das Gesundheitsamt weist zudem darauf hin, dass die Überwachungsergebnisse immer nur Momentaufnahmen seien. Sie erlaubten keine Gesamtaussage über die Badewasserqualität. Die Überwachung der Badewasserqualität erfolgt während der Badesaison vom 15. Mai bis 15. September im monatlichen Turnus durch das Gesundheitsamt. Die Ergebnisse sind unter https://www.wartburgkreis.de/freizeit-tourismus/wasserspass/freibaeder-badeseen zu finden.

DGB lädt zum „Wahl-Gambit“ auf den Johannisplatz“

Am Donnerstag, 16. Mai, ab 16 Uhr steigt das „Wahl-Gambit“ des DGB auf dem Eisenacher Johannisplatz. Die Gewerkschafter wollen unter dem Motto „Thüringen gerechter gestalten“ den Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl am 26. Mai spielerisch auf den Zahn fühlen. . Auf dem großen Spielfeld geht es um Arbeit, Investitionen, Geld, Bildung, Infrastruktur und viel mehr. Auch Publikumsfragen sind erwünscht

Informationsgespräche zum Wohngeld

Weitere Informationsgespräche zum Thema „Wohngeld“ finden an folgenden Terminen in der Zeit von 8 bis 13 Uhr im Landratsamt Wartburgkreis, in der Dienststelle Eisenach (Rennbahn 6), statt: 5. Juni, 19. Juni, 3. Juli, 17. Juli, 31.Juli, 14. August, 28. August.

Im Rahmen eines solchen Gespräches können offene Fragen der Bürger und Bürgerinnen aus Eisenach und dem nördlichen Wartburgkreis zur Wohngeldbeantragung, Wohngeldbewilligung sowie den Voraussetzungen zum Bezug von Wohngeld besprochen und erläutert werden,

Interessierte können unter https://www.wartburgkreis.de/ihr-landratsamt/online-terminvergabe einen Termin für ein solches Beratungsgespräch buchen.

„Gospel Sisters & Brothers“ feiern Geburtstag mit Konzert

Die „Gospel Sisters & Brothers“, der Gospelchor der Musikschule Wartburgkreis, begehen am Samstag, 1. Juni, um 19 Uhr in der Stadtkirche Bad Salzungen, ihr 20-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto „Oh happy day“ erwartet das Publikum ein Feuerwerk der guten Laune.

Gemeinsam mit der seit 2012 gegründeten „Gospelband“ und dem Chor „Gospelfamily“, der inzwischen ebenfalls in die Musikschule Wartburgkreis integriert wurde, bringt der Chor ein abwechslungsreiches Programm zu Gehör. Der bekannte Song „Oh Happy Day“ ist gleichsam das Motto des Abends. Mit viel Spaß und Energie sind Gospelmama „Siggi“, aktuelle und ehemalige Schüler der Musikschule Wartburgkreis bei der Sache. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

