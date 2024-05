Dönges. Auf kurvenreicher Straße ist ein Anhänger umgekippt. Der Fahrer des Gespanns verlor die Kontrolle und verursachte einen Unfall.

Bei einem Unfall im Wartburgkreis ist am Freitagabend ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 54-jähriger VW-Fahrer vermutlich zu schnell mit einem Anhänger auf der kurvenreichen Strecke der B84 zwischen Dönges und Schergeshof.

In einer Rechtskurve kippte der Anhänger um und der VW-Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr in den angrenzenden Graben. Ein entgegenkommender 43-jähriger Skoda-Fahrer kollidierte mit dem auf seiner Fahrspur liegenden Anhänger.

Durch die Kollision entstand an den beiden Fahrzeugen und am Anhänger ein Sachschaden von circa 17.000 Euro. Weiterhin wurden mehrere Segmente Leitplanke sowie der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen. Der Skoda-Fahrer wurde leicht verletzt, er kam ins Klinikum Eisenach.

