Eisenach/Wartburgkreis. Kreisverkehr blockiert, Fahrräder gemopst, Unfallflucht begangen

80-Jähriger blockiert den Kreisverkehr

Ein 80-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Samstag, gegen 15.15 Uhr die B19 aus Richtung Eisenach in Richtung Wutha-Farnroda. Hierbei gelang es ihm nach Polizeiangaben nicht, am ersten Kreisel rechts abzubiegen. Er lenkte den Wagen stattdessen geradeaus über den Kreisel und rammte zwei Verkehrsschilder. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. Bis zur Bergung des Wagens war der Kreisverkehr für mehr als eine halbe Stunde gesperrt

Die Polizei bittet um Hinweise auf Unfallflüchtigen

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am Freitagnachmittag auf der Straße „Am Park“ in Thal. Ein bislang unbekannter Wagen kollidierte mit einem dort geparkten Opel Astra eines 25-Jährigen und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher fuhr unerkannt pflichtwidrig in unbekannte Richtung weg. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0127677/2024)

Beim Ausparken ein anderes Fahrzeug erwischt

Unfall beim Ausparken. Ein 50-jähriger Fahrer eines VW-Golf versuchte am Samstag (18. Mai) in der Straße „Am Rotberg“ aus einer Parklücke zu fahren. Hierbei übersah dieser ein vorbeifahrenden VW Caddy einer 55-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Unbekannte Fahrraddiebe waren in Förtha am Werk

In der Nacht von Freitag zu Samstag (18. Mai) gelangten Unbekannte in der Frankfurter Straße in Förtha auf bislang unbekannte Art und Weise in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses und entwendeten zwei Fahrräder und drei City-Roller, die an der Wand unverschlossen angelehnt waren. Des Weiteren wurde das Auto eines 37-Jährigen durch Unbekannte bespuckt. Das Beutegut hat einen Wert von mehreren hundert Euro, wurde aber noch am Samstag im Nahbereich aufgefunden. Dennoch bittet die Polizei Eisenach um Hinweise zu dem oder den Tätern und nimmt Angaben hierzu unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0127945/2024).

