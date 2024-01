Weimar. Am Schaukasten der Weimarer Kunsthalle am Goetheplatz haben Unbekannte Aufkleber mit rassistischem Inhalt angebracht.

Das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus hat jüngste Übergriffe auf politische und gesellschaftliche Orte in Weimar verurteilt. Noch im alten Jahr wurde an den Räumen der Grünen Liga ein Aufkleber mit dem Aufruf zur Gewalt gegen Grüne angebracht. Kurz vor dem Jahreswechsel wurden eingeworfene Scheiben an Weimars grüner Geschäftsstelle entdeckt, mitsamt einem drohenden Gedicht der rechten Lyrikerin Renate Schütte. Jüngstes Vorkommnis sind rechtsradikale Aufkleber mit rassistischen Aussagen am Infokasten der Kunsthalle am Goetheplatz. Das zeuge von einem rasant wachsendem Klima politisch motivierter Aggressivität und Gewaltbereitschaft. Gerade im Thüringer Superwahljahr rufe der Sprecherrat des Bündnisses zu Besonnenheit auf.

red