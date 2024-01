Kleinromstedt. Ob im Teich Kleimromstedt einst heimliches Nacktbaden stattfand, das weiß Wieland Kober nicht. Der Teich beschäftigt ihn dennoch.

Es gab Zeiten im Dorf, da dürfte der Löschteich in Kleinromstedt durchaus ein kleines Paradies insbesondere für junge Leute gewesen sein. Man stelle sich das vor: Sonne satt, bestes Wetter also, um sich ins kühle Nass am Dorfrand zu hechten. Ein Ort der Liebe zuweilen vielleicht auch. Der eine oder andere wird des nächtens möglicherweise auch ohne Bekleidung mal in den naturbelassenen Weiher gehüpft sein – die Fantasie schlägt da leicht Purzelbaum.