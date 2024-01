Weimar. Was der Filmstar in der Kulturstadt vorhatte, lässt sich in der neuen Publikation nachlesen, die der Freundeskreis des Stadtmuseums vorstellt.

Der Freundeskreis des Stadtmuseums präsentiert seine neue Jahresschrift zum Start in 2024. Am Donnerstag, 11. Januar, 17 Uhr, wird im Bertuchhaus die druckfrische Publikation des Vereins „Beiträge zur Weimarer Geschichte“ vorgestellt, mitsamt dem Vortrags-, Führungs- und Ausstellungsprogramm des Jahres und stadthistorischen Beiträgen.

red