Weimar. 17. Auflage der multikulturellen Veranstaltung lockt mit Kulinarik, Tanz und Musik in die Weimarhalle

Musik, Tänze und Kulinarik aus aller Welt bietet am Samstag, 13. Januar, das Interkulturelle Neujahrsfest Gästen in der Weimarhalle. Die bereits 17. Auflage unter dem Motto „Zusammen für den Frieden“ beginnt um 18 Uhr mit einem gemeinsamen Essen. Die Türen öffnen sich bereits 17.30 Uhr. Um 19 Uhr beginnt das Programm. Der Eintritt kostet ab 14 Jahren vier Euro und das Essen weitere 5 Euro. Karten gibt es in der Tourist-Information in Weimar.