Apolda.

Die Eisflächen in der Herressener Promenade sind gesperrt. Darauf verweist die Stadtverwaltung Apolda eindringlich. In einer Mitteilung heißt es: Durch die derzeitigen Witterungsverhältnisse seien sowohl der Lohteich als auch der Friedensteich in der Herressener Promenade lediglich oberflächlich gefroren. Die Tragfähigkeit ist also nicht gegeben. Deshalb gilt ausdrücklich: Vorsicht! Übrigens: Eine rote Fahne weise an den Teichen jeweils auf die Gefahr hin.

