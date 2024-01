Weimar. Alles Schöne geht einmal zu Ende: Spätestens bis zum Donnerstag soll das Eis-Oval auf dem Theaterplatz komplett beräumt sein

Die Minusgrade haben die Kulturstadt wieder fest im Griff. Dennoch ist Weimars Eiszeit auf dem Theaterplatz vorerst Geschichte. Mit einer eisigen Party, die einmal mehr „Holm and the Hardliner“ aus Bad Berka musikalisch begleiteten, verabschiedete sich „Weimar on Ice“ am Sonntagabend bis zum nächsten Weihnachtsmarkt.