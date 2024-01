Weimar. Strauss-Oper „Ariadne auf Naxos“ kehrt mit vier Aufführungen ans Große Haus zurück

Richard Stauss‘ „Ariadne auf Naxos“ kehrt zurück auf die DNT-Bühne. Vier Vorstellungen der Oper sind am Großen Haus angesetzt – die erste am Sonntag, 14. Januar, 18 Uhr. Das Publikum erwartet ein Spiel im Spiel. An einem geselligen Abend sollen auf Wunsch des Gastgebers die tragische Oper „Ariadne auf Naxos“ und eine derbe Tanzposse zur gleichen Zeit gespielt werden.

Regisseur Martin G. Berger nimmt in seiner preisgekrönten Inszenierung diese Gleichzeitigkeit und lässt mehrere Orte simultan bespielen: Nach der Pause verteilt sich die Handlung für etwa 15 Minuten auf drei verschiedene Orte im Theater, wo das Publikum entweder die ernste Oper, die jazzige Dada-Performance oder das Drag-Spektakel nebst Manifest und Stummfilmmusik erlebt. Alle Spielorte werden dabei live per Video auf die jeweils anderen Bühnen übertragen. Das Ende der Oper sehen wieder alle gemeinsam im Saal. Welche Vorstellung sie sehen wollen, entscheiden die Zuschauenden beim Ticketkauf. Gegen Vorlage einer bereits genutzten Karte der Inszenierung bekommt man eine weitere Karte 30 Prozent günstiger. Abonnentinnen und Abonnenten erhalten 40 Prozent Rabatt.

red