Weimar. Etliche Zugverbindungen fallen aus. Reisende sollten sich gut informieren

Trotz des Lokführerstreiks herrschte am Mittwochmorgen Betriebsamkeit im Weimarer Bahnhof. Die Reisenden schienen sich gut über die Zugausfälle informiert zu haben. Diese betreffen von Weimar aus vereinzelt Verbindungen nach Erfurt und Jena, die Direktverbindungen nach Kassel sowie quasi jeden zweiten Zug nach Halle an der Saale. Auch in Richtung Leipzig entfallen Züge. Der Streik der Lokführer soll bis Freitag um 18 Uhr andauern, die Auswirkungen werden aber mit Sicherheit noch nachhallen.