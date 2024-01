Weimar. Auch Weimars historisches Rathaus öffnet sich in dieser Woche den Sternsingern der Herz-Jesu-Gemeinde.

In ihren Dreikönigskostümen sind sie nun seit fast einer Woche unterwegs. Am vergangenen Freitag sendete Weimars katholische Gemeinde in der Herz-Jesu-Kirche ihre Sternsinger aus. Nach zahlreichen Hausbesuchen sammelten sich die Kinder mit ihrem Gemeindereferenten Eberhard Eckart (Bildmitte) am Dienstag bei Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) im historischen Rathaus an. Auch hier brachten sie den Segen ins Haus und baten um Spenden für die Kinder Amazoniens. Über der Pforte verewigten sie sich mit der Kreideinschrift „20 + C + M + B + 24“. Sie steht für „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“. Der Abschlussgottesdienst soll am kommenden Sonntag, 14. Januar, um 10 Uhr in der Weimarer Herz-Jesu-Kirche stattfinden.

red