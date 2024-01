Apolda. Der Apoldaer Faschingsumzug gehört zu den kulturellen Großereignissen in der Stadt. Am 10. Februar rollt er auf verkürzter Strecke los

Das ist klar: In einem vergnüglichen Ausnahmezustand wird Apolda wieder am 10. Februar stecken. Denn an diesem Tag findet der Faschingsumzug statt. 13 Uhr wird er sich in Bewegung setzen. Die Strecke ist etwas kürzer, was dem Spaß bei den Zuschauern und den am Umzug Beteiligten nicht mindern dürfte.

In dieser Woche nun gab es weitere Absprachen im Detail, woran neben dem federführenden Faschingsregionalverein Apolda (FRA) Vertreter der Stadt, von Behörden und Polizei teilnahmen. Auf Nachfrage unserer Zeitung lobte FRA-Präsident Mirko Gerwenat die konstruktive Atmosphäre und das partnerschaftliche Miteinander alle Beteiligten, damit es am 10. Februar mit dem Umzug wieder eine sehr gute Veranstaltung wird.

Apropos: Vereine, Gruppen und Sonstige, die sich gern mit einem Wagen beim Faschingsumzug einbringen wollen, können sich gerne melden. Gebeten wird um Anmeldung bis zum 15. Januar unter der E-Mail-Adresse: zugmeister@fra-apolda.de.

Mit Blick auf die Versorgung entlang der Strecke kann Mirko Gerwernat Vollzug melden. Es wird Speisen und Getränke an sieben Standorten inklusive Markt geben.

dlb