Weimar. Jobcenter Weimar wirbt für Sprachkurse während der Beschäftigung

Bereits vor dem „Job-Turbo“, ein Begriff, den die Bundesregierung zur schnelleren Arbeitsaufnahme von Flüchtlingen geprägt hat, entwickelte das Jobcenter Weimar erfolgreiche Ansätze zur beruflichen Integration von Geflüchteten. Generell erfährt deren Betreuung derzeit einen Paradigmenwechsel: Während in der Vergangenheit zunächst das Erlernen der deutschen Sprache in den Vordergrund gerückt wurde, sollen Spracherwerb und berufliche Integration nunmehr im Gleichklang erfolgen. Das Jobcenter Weimar wird zukünftig noch stärker mit den Geflüchteten ins Gespräch kommen. Kombiniert mit engen Arbeitgeberkontakten entsteht so eine neue Vermittlungsoffensive mit dem Ziel passgenauer Einstellungen.