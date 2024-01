Weimar. Künstlerin Tanja Krone ging bei der Bürgermeisterwahl in Mannheim ins Rennen. Sie erklärt, wie man ihr nacheifern kann.

Tanja Krone hat im vergangenen Jahr versucht, Oberbürgermeisterin von Mannheim zu werden – und das als Nicht-Mannheimerin, ohne politische Erfahrung. Letztendlich überzeugte die Regisseurin, Musikerin und Performerin 903 Wählerinnen und Wähler von sich. Wie sie das angestellt hat, erklärt Tanja Krone am Freitag, 12. Januar, in der ACC Galerie. Dort hat sie sich bereits an der Ausstellung „Lost in Democracy“ beteiligt. Nun gibt sie einen „universal anwendbaren Wahlkampf-Crash-Kurs“ für Politikinteressierte in Weimar, wo 2024 auch gewählt wird.

Tanja Krone beteiligt sich an der Ausstellung „Lost in Democracy“ in der ACC-Galerie. © ACC-Galerie | ACC-Galerie

„Schön einmischen, schön aufmischen!“ heißt das Programm der Kunstschaffenden, das 18 Uhr beginnt. Es ist Diashow, Debattenraum und Workshop zugleich.

Tanja Krone gibt Einblicke und Anleitung, wie ein anregender Wahlkampf geht. Sie berichtet, wen und was man braucht, was man planen und nicht planen kann und wie man lernt, mit der Einsamkeit umzugehen.

Ganz nebenbei entstehen erste Kampagnen-Texte für das Programm der Zukunft, Wahlkampfsongs für eine Welt, die Hoffnung macht und natürlich potenzielle Wahlkampfteams für Weimar. Der Eintritt ist frei, Anmeldung jedoch angeraten unter kultur@acc-weimar.de

red