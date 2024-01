Mellingen. Der Etat für das laufende Jahr soll den Mellingern gleich zwei neue Open-Air-Sportanlagen bescheren.

Neue Toiletten für den Kindergarten „Ilmknirpse“, ein Skater-Park am Fuße des Feiningerturms und eine Anlage mit Open-Air-Sportgeräten unweit der Ilm: Das sind einige der Vorhaben, für welche die Gemeinde Mellingen Geld in ihrem unlängst beschlossenen Haushalt bereitgestellt hat. „Wir haben die Erstellung diesmal so organisiert, dass alle Ratsmitglieder Ideen einbringen konnten“, so Bürgermeister Eberhard Hildebrandt (CDU). Bereits Ende Oktober begann dieser Vorlauf, es gab eine Ideenliste und zwei Beratungsrunden, alles basierend auf dem Integrierten Entwicklungskonzept der Gemeinde. Der eigentliche Haushaltsbeschluss ging damit ohne weitere Debatten einstimmig über den Tisch.